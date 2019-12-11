Sertap Erener çılgına döndü!

Makyajsız bir şekilde magazin muhabirlerine yakalanan Sertab Erener, "Ben ünlü değilim, çekmeyin beni" diye bağırdı.
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55 yaşındaki şarkıcı Sertab Erener, önceki akşam İstanbul Havalimanı'nda aracını beklerken görüntülendi.
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Flaşların patlamasıyla şok olan Erener, kendisini makyajsız görüntüleyen muhabirleri yanına çağırıp demediğini bırakmadı.
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"BEN ÜNLÜ DEĞİLİM"
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Son dönemde basın mensuplarıyla gerginlik yaşamasıyla ön plana çıkan Sertab Erener, "Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce benden gelip fotoğraf çekmek için isteyin.
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İzin almadan niye çekiyorsunuz? Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Hemen silin beni!" diyerek muhabirlere bağırdı.