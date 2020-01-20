Kerem Bürsin'in keyfi kaçtı! Bu konulara girmeyelim
Dün akşam Etiler'de arkadaş grubuyla görüntülenen Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkaya sorularını duyunca keyfi kaçtı.
Kerem Bürsin yakın dostu Nilperi Şahinkaya’nın da bulunduğu arkadaş grubuyla Etiler’deki Scarlet Restaurant’ta buluştu.
Mekanın VIP bölümünü kapatan oyuncu, davet edilen müzisyenler eşliğinde 5 saat eğlendi. İkilinin dansı kameralar önünde sokağa taştı.
Kerem Bürsin’in keyfi eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilgili gelen bir soru üzerine kaçtı.
yuncu “Eski sevgiliniz Serenay Sarıkaya’yı sosyal medyada gizlice takip ediyor musunuz?” şeklindeki soruya “Arkadaşlar o konuya girmeyelim” cevabını verdi.