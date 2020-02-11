Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz aşkını itirafı etti! Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ı silemedi!
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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı konuşuluyor hatta Yılmaz ile Defne Samyeli aşkının bitme nedeni olarak ünlü oyuncu gösteriliyordu.
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Aşk iddialarını kesin bir dille yalanlayan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi.
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İkilinin Atina kaçamağı magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz dün ayrı uçaklarla Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda 2. Sayfa kameraları tarafından görüntülenen Serenay Sarıkaya aşk haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu.
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Serenay Sarıkaya, "Söyleyecek bir şey yok, her şey gördüğünüz gibi" dedi.
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DİKKAT ÇEKE DETAY
Cem Yılmaz, Ağustos ayında Instagram sayfasında Defne Samyeli ile videosunu paylaşmıştı. Çiftin videosunu beğenenler arasında Serenay Sarıkaya'nın da olması dikkatlerden kaçmadı.
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Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
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Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkla birlikte gözler Defne Samyeli'ye çevrildi. "Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" diyen Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti.
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"GEREKLİ GÖRÜRSEM KONUŞURUZ"
Samyeli ise çok konuşulan aşkla ilgili yaptığı açıklamada "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" demişti.
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SİLMEYE KIYAMADI
Defne Samyeli'nin ise sosyal medya hesabından Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti.
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Samyeli'nin, geçtiğimiz yaz Bodrum'da tekne turunda Cem Yılmaz ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından kaldırmaması takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.
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NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli ile ilişkisini noktolayan komedyen Cem Yılmaz, katıldığı bir programda "Serenay'a dalıp gidiyorum" diyerek Sarıkaya'ya aşk itirafında bulunmuştu. Çift, kısa süre sonra Atina'da birlikte görüntülendi.