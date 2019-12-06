Serenay Sarıkaya'ya kötü haber!
Serenay Sarıkaya ile Esline Manken Fotomodel ve Moda Organizasyon şirketinin karşılıklı açtığı dava sonuçlandı.
Serenay Sarıkaya ile Esline Manken Fotomodel ve Moda Organizasyon şirketinin karşılıklı olarak açtıkları davalar reddedildi.
Şirket, izni olmadan dizi ve reklamlarda oynadığı iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açıp 3 bin 500 lira istemişti
Aralarındaki sözleşmenin geçersiz olduğunu öne süren Sarıkaya da bin liralık karşı dava açmıştı. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, karşılıklı davayı gerekçesi sonradan açıklanmak üzere reddetti.