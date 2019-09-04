Serenay Sarıkaya da tayt modasına uydu

ısa tayt modasına uyan ve gittiği bir alışveriş merkezinde bu haliyle poz veren Sarıkaya’nın bu giyimini erkek iç çamaşırı boxer’a benzetenler oldu. Hatta bazı takipçileri Serenay Sarıkaya’nın bu görüntüsüne “Sarıkaya erkek çamaşırı ile sokağa çıkmış, iyi cesaret” şeklinde yorumlar yaptı.