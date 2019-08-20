Serdar Ortaç'tan boşandığı eşi Chloe'ye şoke eden teklif
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Geçtiğimiz haftalarda 5 yıllık evliliğini bitiren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan hakkında Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.
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8 Ağustos'ta 5 yıllık evliliklerini noktalayan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan arasında sular durulmuyor.
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5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren sebep '2.Sayfa' programında ortaya çıktı.
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İddialara göre Serdar Ortaç'ın yaşadığı maddi kriz ünlü şarkıcı ve eşini sarsıyordu. Ortaç, Chloe'in doğum gününde bile hediye almıyordu. Yaşanan bu maddi kriz ikilinin arasındaki tartışmayı alevlendirdi.
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Chloe'nin Amerika'da yaşadığı kaza ise bu olayların tuzu biberi oldu.
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Bir diğer iddiaya göre Serdar Ortaç'ın alınan boşanma kararını ertelemek istediği ve Chloe'ye, "Bir sene daha evli kalalım 500 bin TL vereyim" dediği öğrenildi.
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Chloe'nin bu teklifi reddetmesi üzerine boşanma kararı alan Ortaç, bunu Chloe'den sakladı. Chloe bunu duyunca sinir krizi geçirdi.
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Ortaç ise Chloe hastaneye kaldırıldığında, "Hastalanmasının sebebi boşanma değil midesi enfeksiyon kaptı tamamen tesadüf" demişti.
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Loughnan'ın kendi ülkesini dönme sebebi de canlı yayında açıklandı.
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Chloe'nin Türk vatandaşı olmadığı ve Serdar Ortaç'ın şirketinde çalışıyor gibi gösterildiği ortaya çıktı. Ortaç, boşandığı gün Chloe'nin işten çıkışını verdi. Chloe bu yüzden gözyaşları içinde kendi ülkesine döndü.