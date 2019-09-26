Popçu Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından annesiyle birlikte memleketi İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan geri döndü. İstanbul'da yaşamak istediğine karar veren güzel mankenin bu isteğini yerine getirebilmesi için önünde iki seçenek bulunuyor.
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Serdar Ortaç ile 5 dakikada sonlanan evliliğinin ardından annesi ile birlikte İrlanda'ya dönen ve yaklaşık bir aydır orada kalan Chloe Loughnan'dan geri döndü.
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Dönüşünü sosyal medyada duyuran Chloe'nin eski eşinin Sarıyer'deki evi yerine bir arkadaşında kalması dikkat çekti. Loughnan, ayrıca imza attığı reklam içerikli paylaşımlarla da cebini doldurdu.
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Yaşamını İstanbul'da sürdürüp ekranların önünde olmak isteyen Chloe Loughnan'ın, bu isteğini gerçekleştirmesi için önünde iki seçenek bulunuyor. Loughnan, ya Türkiye'den bir ajansla iş anlaşması yapıp çalışma izni alacak ya da bir Türk'le evlenecek.
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OYUNCU OLABİLİR
Öyle ki Chloe'nin kısa zamanda dizi ya da film projesiyle oyunculuk deneyimi yaşaması bekleniyor.