Serdar Ortaç Chloe Loughnan’ı çabuk unuttu!

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini 5 dakikada bitiren Serdar Ortaç ayrılık acısını çabuk atlattı. Geçtiğimiz ağustos ayında boşanan Ortaç Kuruçeşme'de genç bir kadınla görüntülendi. Yanındaki kadınla saatlerce sohbet eden Ortaç'ın keyifli halleri dikkat çekti.
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Aralarındaki yaş farkına aldırış etmeden 2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 9 Ağustos'ta tek celsede boşandı.
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Boşanma sonrası Chloe ülkesine geri dönerken Ortaç da eski yaşantısına kaldığı yerden devam etti.
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GENÇ BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ
Severek ayrıldığı Chloe'yi çabuk unutan Serdar ortaç, önceki akşam Kuruçeşme'de bir kadın görüntülendi.
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Yanındaki kadınla saatlerce sohbet eden ve telefonundan sürekli bir şeyler gösteren ünlü şarkıcının keyfinin de yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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Ortaç'ın yanındaki genç kadının kim olduğu ise henüz bilinmiyor.
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TEK CELSEDE BOŞANDILAR
2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 9 Ağustos'da anlaşmalı olarak boşanmıştı.
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5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift, duruşma sonrası adliyeden el ele çıkarak "Severek evlendik, severek boşandık." açıklamasını yapmıştı.