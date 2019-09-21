Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi’nin yüzü oldu

Atv'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'e Hazan karakteriyle dahil olan Gülper Özdemir İngiliz Kraliyet Ailesi'nin reklam yüzü oldu. Londra'da gerçekleşen reklam filminde yer alan Gülper Özdemir heyecanlı bir deneyim yaşadığını söyledi