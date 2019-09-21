Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi’nin yüzü oldu

Atv'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'e Hazan karakteriyle dahil olan Gülper Özdemir İngiliz Kraliyet Ailesi'nin reklam yüzü oldu. Londra'da gerçekleşen reklam filminde yer alan Gülper Özdemir heyecanlı bir deneyim yaşadığını söyledi
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Kraliyet Ailesi'nin Londra'da gerçekleşen reklam filminde oynayan Gülper Özdemir, heyecanlı bir deneyim yaşadığını söyledi.
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Yurt dışındaki çalışma koşullarının Türkiye'den farklı olduğunu anlatan oyuncu, "Londra'da 12 saat çalışabiliyorsun. O gün senaryo bitmezse bile çekim bitiyor" açıklamasını yaptı.
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Atv'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'e Hazan karakteriyle dahil olarak tüm gözleri üzerine çeviren Gülper Özdemir'in özel hayatı da mercek altına alındı.