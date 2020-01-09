Selin Ciğerci Demet Akalın dostluğu neden bitti?

İŞİN ASLI BAMBAŞKA Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına göre küslüğün arkasında çok farklı bir neden bulunuyor. Programda yer alan habere göre, Ciğerci ve Akalın arasındaki dostluğu Akalın'ın Berkay'a hediye ettiği saat bitirdi.