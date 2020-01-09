Selin Ciğerci Demet Akalın dostluğu neden bitti?

Demet Akalın ve Selin Ciğerci'nin kına gecesindeki reklam krizi nedeniyle sona erdiği iddia ediliyordu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre küslüğün nedeni çok farklı çıktı.
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Selin Ciğerci geçtiğimiz aylarda kına gecesini sponsorların desteğiyle gerçekleştirmişti. Ciğerci kına gecesinden hikaye paylaşımı yapılması için sponsorla anlaşma yapmıştı.
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İddialara göre bunu öğrenen Demet Akalın Selin Ciğerci'yi tek kalemde silmiş Ciğerci ile dostluğunu bitirmişti.
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İŞİN ASLI BAMBAŞKA
Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına göre küslüğün arkasında çok farklı bir neden bulunuyor. Programda yer alan habere göre, Ciğerci ve Akalın arasındaki dostluğu Akalın'ın Berkay'a hediye ettiği saat bitirdi.
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Demet Akalın Berkay'ın doğum yapan eşine saat hediye etmiş, Berkay da bu saati kuyumcuya vererek ücretini almıştı. Bu olaya çok sinirlenen Demet Akalın Berkay ile dostluğunu bitirerek saati de geri almıştı.
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Tüm bu olayların ardından Akalın Selin Ciğerci'ye düğününde Berkay'a hediye ettiği saati kendisine hediye edeceğini söylemişti ancak Akalın sonrasında bu fikrinden vazgeçmiş Selin Ciğerci'yi hayal kırıklığına uğratmıştı.
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Selin Ciğerci'nin bu durumu dostlarına anlatmış, Demet Akalın da Ciğerci'nin kendisi hakkında söylediklerini duymuş sonrasında ise dostluğunu bitirme kararı aldığı iddia edildi.
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Söz konusu iddialar üzerine Demet Akalın'ın iddialara ne yanıt vereceği merak ediliyor.