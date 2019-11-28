"Neden bunu yaptın?"

Bir küs bir barış olduğu Justin Bieber ile geçtiğimiz senelerde sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Selena Gomez, sosyal medya hesabından yeni dövmesini paylaştı. Eski aşkının dövmesinden yaptıran Gomez'in paylaşımı takipçilerinden çok sayıda yorum aldı
2 / 9
Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
3 / 9
ESKİ AŞKININ DÖVMESİNDEN YAPTIRDI
Mutlu anlarını yayınlayan Gomez, bu kez yeni dövmesini sosyal medya hesabında paylaştı.
Gomez'in yaptırdığı dua eden eller dövmesinin, Justin Bieber'ın ayak bileğindeki dövmeyle aynı olduğu ortaya çıktı.
4 / 9
Durumu fark eden takipçileri Gomez'in paylaşımını yorum yağmuruna tutuldu.
5 / 9
"NEDEN BUNU YAPTIN?"
Takiçileri ünlü şarkıcının paylaşımına "Neden eski sevgilinin dövmesininin aynısını yaptırdın?" yorumunu yaptı ve Justin Bieber'ı etiketledi.
6 / 9
Bir küs bir barış olan Selena Gomez-Justin Bieber çifti, sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.
7 / 9
Gomez'le yollarını yeniden ayıran Justin Bieber, kısa bir süre sonra eski aşkı Hailey Baldwin'e geri dönmüştü.
8 / 9
Geçtiğimiz aylarda Hailey Baldwin ile yaptığı sürpriz evliliğiyle gündem olan Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez gibi depresyon tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı.
9 / 9
Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez, ayrılığın ardından bir dergiye verdiği röportajda hayatının sonuna kadar depresyon ve anksiyete ile mücade edeceğine inandığını söylemişti.