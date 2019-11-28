"Neden bunu yaptın?"

Bir küs bir barış olduğu Justin Bieber ile geçtiğimiz senelerde sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Selena Gomez, sosyal medya hesabından yeni dövmesini paylaştı. Eski aşkının dövmesinden yaptıran Gomez'in paylaşımı takipçilerinden çok sayıda yorum aldı