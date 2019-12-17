Sefirin Kızı ilk bölümüyle olay oldu!

Dün akşam Star TV'de başlayan Sefirin Kızı dizisi ilk bölümünde yer alan bekaret ve gerdek sahneleriyle sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan başrollerini Engin Akyürek ve Engin Akyürek'in paylaştığı Sefirin Kızı dizisi ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi.
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Çocukluk aşkı Sancar ile evlenen Nare evlendikleri gece aniden ortadan kayboldu.
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9 yıl sonra Sancar'ın düğününde ortaya çıkan Nare, yanında kızını da beraberinde getirdi.
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Dizide gerdek gecesi ve bekaret sahnesi kelimeleri sık kullanıldığı için Twitter'da tepki geldi. 150 dakikada 12 kez gerdek gecesi sözcüğü kullanıldı.
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İlk bölümde gerdek gecesinde Nare'nin bakire olmadığını anlayan Sancar sinir krizi geçirdi. Bu sahne sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.
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Bir kullanıcı “Bekaret üzerinden kadını aşağılamadan da senaryo yazabilirsiniz senaristler!
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Namus kavramını o kadar çok kadınlara yüklüyorsunuz ki çevrenizdeki namussuz erkekleri göremiyorsunuz” derken, başka bir kullanıcı “Destansı aşk diye güzelleme yaptığınız rezilliğe tüküreyim. Sırf reyting için şu sahnelerin yazılıp, çekilip, oynanması utanç verici.
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Siz cebinizi doldururken bu ülkede kadınlar ölüyor. Bakire çıkmadı diye kadına yapılan muamele mide bulandırıcı. Zihniyetiniz batsın” yazdı.
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Bir başka Twitter kullanıcısı ise “Haklısınız erkekler kadınlara bundan çok daha kötü şeyler yapıyor. Bunun bir dizide göze sokulması değil sorun.
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Sorun böyle bir şerefsizin ilerde ‘Kalbi temizdi, çok sevdi, kıskandı, delirdi’ denilip yaptıklarının güzellenecek olması, bu ikisine aşk yazılacak olması” dedi…