Seda Sayan'dan Aleyna Tilki'ye ilginç teklif: Seni oğluma beğendim, olur mu bir şeyler?

Çiftin tanışma yıl dönümlerinde sahneye çıkıp karşılıklı göbek atan Aleyna Tilki ve Seda Sayan, kutlama sonunda muhabirlerle sohbet etti. Seda Sayan, mekan çıkışında Tilki'ye, "Seni oğluma beğendim, çok güzelsin. Acaba bizim Oğulcan'la olur mu bir şeyler?