Karaman'da sebze yüklü tır devrildi

Karaman’da sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Karaman-Konya kara yolu ulaşıma kapandı.
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Karaman’da sebze yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Karaman-Konya Karayolu ulaşıma kapandı. Dorsesinde bulunan sebzelerin boşaltılmasının ardından TIR'ın yoldan kaldırılacak.
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Alınan bilgiye göre, Mustafa Geğer (39) yönetimindeki 33 ZR 560 plakalı sebze yüklü TIR, Karaman-Konya Karayolu'nun 27. kilometresi Kazımkarabekir ilçesi girişinde, buzlanma ve tipi nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasına devrildi.
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TRAFİĞE KAPANDI
Kazanın ardından Karaman-Konya Karayolu trafiğe kapandı. Kazada yaralanan sürücü Geğer ve yanındaki Furkan Şahin (20) Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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DORSE BOŞALTILIP KALDIRILACAK
Kaza sonrası polis ekipleri, Konya yönüne gidecek araçların geçişine izin vermedi. Bekletilen araçlar polis ekipleri eşliğinde karşı şeritten ilçeye kadar götürüldü.
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Karayolları ekipleri ise yol üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Dorsesinde bulunan sebzelerin boşaltılmasının ardından TIR'ın yoldan kaldırılması bekleniyor.