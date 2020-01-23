Tehlikeli virüsün sebebi yarasa çorbası mı? Şehir karantinada!

UZMANLAR NE KADAR ENDİŞELİ? Doktor Golding, "Şu an, daha fazla bilgi sahibi olana kadar, ne kadar endişelenmemiz gerektiğini söylemek zor" diyor ve ekliyor: "Kaynağını öğrenene kadar, bizde huzursuzluk yaratacak."