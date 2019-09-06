Savaşta Yunan askerine korku salıyorlardı!

Dönmez, her 6 Eylül'de Tülütabak kıyafetlerini giydiklerini ifade ederek, "Dedelerimiz düşmanları bu şekilde korkutmuş, biz de o anları anımsatmak için sürdürmeye devam ediyoruz. Dedelerimiz rahat uyusun, düşmanlarımız korksun. İnşallah bir savaşla karşı karşıya kalmayız ama olursa da biz yine düşmanı bu şekilde korkutmak için her zaman hazırız." diye konuştu.