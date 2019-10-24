Şarkıcı Zeynep Casali'nin oyuncu kızı Ceren Sarp evlendi

"BİRBİRİMİZE BÜYÜK BİR AŞKIMIZ VAR" Çiftin şahitliğini üstlenen Türkan Şoray, "Gelin benim çocuğum gibi. Bebekliğinden beri tanıyorum. Birbirimize büyük bir aşkımız var. Evlilikte dürüstlük, sadakat, karşılıklı anlayış, saygı şart. İnşallah mutlu olur." diye konuştu.