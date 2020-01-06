Ebru Polat Hadise'ye destek verdi!

Giydiği kıyafetlerle eleştirilerin hedefi olan Hadise'ye şarkıcı Ebru Polat'tan destek geldi.
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Yeni yılda Kıbrıs’ta sahne alan Hadise Açıkgöz, giydiği mayosuyla çok konuşulmuştu.
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Sosyal medya üzerinden bu eleştirilere yanıt veren şarkıcı, "Edepsizlik sizin kafanızda" etiketi ile birlikte, "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" mesajını yazdı.
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Ünlü şarkıcı Hadise, Twitter mesajında bir de Mevlana'nın "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline" sözünü paylaştı.
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Instagram hesabından mayolu bir pozunu paylaşan Ebru Polat ise Hadise'ye destek verdi. Polat paylaşımında, "Hadise yanındayız. Herkes baksın kendi işine, milletten sana ne. Laf anlatmak zordur haddini bilmeyene” diyerek şarkıcıya destek verdi.