Otel odasından hazine çıktı!

"AĞIR BİR PAKETTİ, 7 KİLO VARDI" Temizlikçilerden İbrahim Sargıcı da 5 yıldır otelde asgari ücretle çalıştığını belirterek, "Almak için tereddüt bile etmedik, direkt amirimizin yanına götürüp teslim ettik. Amirimiz de gereğini yaptı. Benim tahminim Suriye tarafından getirildi, adam savaştan kaçarken getirdi, buraya sakladı ya gelemedi veya dönemedi. İnsan bildiği parayı kolay kolay bir yerde bırakmaz. Tabii ağır bir paketti yaklaşık 7 kilo vardı" diye konuştu.