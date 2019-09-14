Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek

Koçyiğit, ülkede 30 yılı aşkın süredir terör saldırılarının yaşandığına dikkati çekerek, "Bu çok can yaktı, çok can aldı, çok gözyaşı döktürdü. Artık analar ağlamasın. Bütün Türkiye hep birlikte feryat etmeliyiz çünkü bu siyasetin çok üstünde bir şey. Bu hepimizin insanlık görevi. O nedenle çok saygı duyuyorum ve bu dirence destek olmak için yanlarındayım." diye konuştu.