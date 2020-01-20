Korkunç cinayetin zanlısı yakalandı... 2017'de akrabasını yakarak öldürmüştü

Burada tedavi gören yaşlı kadın, polise verdiği ifadede, eşinin cuma namazına gittiğinde Fikret Cindi'nin (52) eve geldiğini ve para istediğini, olmadığını söyleyince kendisini darp ederek, üzerine ve etrafına benzin döküp ateşleyerek kaçtığını söyledi.