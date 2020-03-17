Salgının sıfır noktası Wuhan'da sadece 1 yeni vaka! Dünyada koronavirüs kabusu sürüyor: Salgının sıfır noktası Wuhan'da sadece 1 yeni vaka!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle İtalya'da 24 saatte 349 kişi hayatını kaybetti. Wuhan kentinde yalnızca 1 yeni corona virüsü vakası tespit edildi. Ülke genelinde son 24 saatte 21 yeni vaka görüldü. Virüsün en fazla etkilediği ülkeler arasında yer alan İran'da ise koronavirüs nedeniyle, çoğunluğu siyasi mahkum olmak üzere 85 bin mahkumun geçici olarak serbest bırakılacağını açıkladı.