Sahneye bez bağlayarak çıktı!

50'NCİ YIL TURNESİ Efsane şarkıcının son çıktığı turne, 50 yıllık müzik kariyerine ait şarkıları, İtalyan moda evi Gucci tarafından tasarlanan kıyafetleri, yepyeni bir sahne prodüksiyonunu, daha önce hiç görülmemiş görüntü ve videolarının yer aldığı sahne fonunu içeriyordu.