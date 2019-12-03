Sahneye bez bağlayarak çıktı!

‘Sir’ unvanlı dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, son verdiği röportajda, iki yıl önceki konserine, prostat ameliyatı nedeniyle altına bez bağlayarak çıktığını anlattı.
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İngiliz şarkıcı Elton John, son verdiği röportajda, prostat ameliyatı olduğu için sahneye bez bağlayarak çıktığını söyledi.
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"Sir" lakaplı dünyaca ünlü şarkıcı Eltn John, BBC One'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Şarkıcı, 2017 yılında Las Vegas'ta verdiği konsere altına bez bağlayarak çıktığını itiraf etti.
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Konserden iki hafta önce prostat ameliyatı olduğunu anlatan 72 yaşındaki şarkıcı, idrarınını tutamadığı için bu yönteme başvurduğunu söyledi.
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O dönemlerde konserini iptal etmeyen santçı kulak enfeksiyonu nedeniyle ABD'de gerçekleştireceği konseri iptal etmek zorunda kalmıştı.
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"KEL OLMAYI SEVMİYORUM"
Uzun süredir kellikle de mücadele ettiğini söyleyen John, “Kel olmayı sevmiyorum. Shrek gibi görünüyorum” dedi.
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50'NCİ YIL TURNESİ
Efsane şarkıcının son çıktığı turne, 50 yıllık müzik kariyerine ait şarkıları, İtalyan moda evi Gucci tarafından tasarlanan kıyafetleri, yepyeni bir sahne prodüksiyonunu, daha önce hiç görülmemiş görüntü ve videolarının yer aldığı sahne fonunu içeriyordu.