Sahnede topuklunun azizliğine uğradı

Günlerdir hastalığı nedeniyle dayanılmaz boğaz ağrıları yaşadığını söyleyen Grande, “Konser boyunca o kadar çok ağrım vardı ki, nefes almakta bile zorlandım. Bir şeyleri iptal etmekten çok korkuyorum. Ama vücudum nasıl tepki verecek bilmiyorum. 3 haftadır bu durumdayım ve iyileşememiş olmak moral bozucu” ifadelerini kullandı.