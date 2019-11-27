Sahnede topuklunun azizliğine uğradı

ABD'li şarkıcı Ariana Grande, Florida'da verdiği konserde sahnede büyük bir tehlike atlattı.
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Yüksek topuklu ayakkabılarıyla yürüyen Grande dengesini kaybederek dizlerinin üstüne düşerken, ünlü şarkıcıyı dansçısı yakaladı.
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ABD’nin Florida eyaletine bağlı Tampa kentinde önceki gece Ariana Grande rüzgarı esti. Amalie Arena’da sahneye çıkan 26 yaşındaki Grande, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.
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Grande’nin performasının yanı sıra atlattığı tehlike sosyal medya ve ABD basınının gündemine oturdu.
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Bad Idea şarkısını söylediği sırada yüksek topuklu ayakkabılarıyla bir platformun üzerinde yürüyen ünlü şarkıcı, dengesini kaybederek bir anda dizlerinin üzerine düştü.
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Binlerce seyircinin nefeslerini tuttuğu anda, Grande’nin platformdan düşmesini ise dansçısı engelledi. Genç şarkıcıyı yakalayarak aşağı indiren dansçı, büyük bir tehlikenin önüne geçmiş oldu.
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Sosyal medyada birçok kişi Grande’nin topuklu ayakkabı seçimiyle ilgili alaycı yorumlarda bulunurken, ünlü şarkıcı yaşadığı talihsiz olayı açıklığa kavuşturan açıklamalarda bulundu.
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Günlerdir hastalığı nedeniyle dayanılmaz boğaz ağrıları yaşadığını söyleyen Grande, “Konser boyunca o kadar çok ağrım vardı ki, nefes almakta bile zorlandım. Bir şeyleri iptal etmekten çok korkuyorum. Ama vücudum nasıl tepki verecek bilmiyorum. 3 haftadır bu durumdayım ve iyileşememiş olmak moral bozucu” ifadelerini kullandı.