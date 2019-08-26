Sahne ücreti dudak uçuklattı! Defne Samyeli çıtayı arşa çıkarttı!
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Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Defne Samyeli, talep ettiği sahne ücretiyle dudak uçuklattı. Samyeli'nin şarkıcılıkta bir yılı bile doldurmadan, usta sanatçılardan yüksek bir ücret istemesi şoke etti.
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Son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiren Defne Samyeli, geçen yıl talep ettiği sahne ücretiyle dudak uçuklatmıştı.
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Bir konserinden 80 bin lira isteyen ünlü şarkıcı, çıtayı iyice yükseltti.
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Samyeli, iddiaya göre de düğünlerde sahne alması için yapılan tekliflerden 150 bin lira talep etmeye başladı.
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Samyeli'nin şarkıcılıkta bir yılı bile doldurmadan yüksekten uçup usta sanatçılardan fazla ücret istemesi şaşırttı.
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Samyeli'nin şarkıcılıkta bir yılı bile doldurmadan yüksekten uçup usta sanatçılardan fazla ücret istemesi şaşırttı.
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AFİŞ KRİZİ ÇIKARDI
Yüksek sahne ücreti ve kaprisleriyle yaka silktiren Defne Samyeli, Alaçatı'da aynı sahneyi paylaştığı Deniz Seki, Yaşar ve Cenk Eren'le aynı afişte olmayı kabul etmemişti.