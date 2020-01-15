Sahipsiz köpeklere şefkatle bakıyor

Maddi imkanları el verdiğince sokak hayvanlarını beslediğini ifade eden Nizam, şunları kaydetti: "Bazen et, bazen kemik, bazen ekmek alırım. Hepsini de ücretiyle alırım. Kimseden 'Köpeklere vereceğim.' diye yardım istemem. Günlük en az 10-15 lira masrafım oluyor ama onlara helal olsun. Daha çok olsa daha çok harcarım. Zevk alırım. Hepsi yolumu gözlüyor. Geleceğimi biliyorlar ve beni bekliyorlar. Bazen yavrulayanlar oluyor. O yavrulara da süt götürüyorum. Hasta olanları beslerken yiyeceklerin arasına ilaç koyuyorum. Veterinere götürüp paramla muayene ettiriyorum, iğne vurduruyorum. Evime götürdüğüm de çok oldu."