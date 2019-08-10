Bayram öncesi havadan ve denizden 'Huzur' Operasyonu

Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi ise Antalya Körfezi'nde dalış gerçekleştirip, su altı okullarının faaliyetlerini denetledi. Havadan iki saat süren denetime katılan Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahil güvenlik personelinin Antalya'da, yerli, yabancı turistlerin tatillerini huzurlu, mutlu geçirmeleri için havadan, denizden 24 saat denetim yaptığını belirtti.