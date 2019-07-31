Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu görüntüleme sayfası!

Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu görüntüleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.