Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji gün verip uyardı, bu bölgede yaşayanlar dikkat

BATI KARADENİZ Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 14°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 19°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 16°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 14°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı