Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji gün verip uyardı, bu bölgede yaşayanlar dikkat
Hava durumu tahminleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde Doğu Akdeniz'de bulunan bazı illere bugün için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Yağışlı havanın hafta sonu yerini güneşe bırakacağı, ancak yeni hafta ile birlikte yağışların yeniden geri geleceği açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Antalya, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölge genelinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin güney kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, akşama kadar Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), akşam saatlerinden Cumartesi(07.03.2020) öğle saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olması beklendiğinden başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Yalova illeri ile Bursa'nın doğusu) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyılarında toz taşınımı hadisesi bekleniyor. ADANA °C, 20°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 16°C Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı HATAY °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 13°C Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 15°C Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 15°C Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı SİVAS °C, 12°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 14°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 19°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 16°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 14°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BAYBURT °C, 15°C Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı SAMSUN °C, 20°C Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı TOKAT °C, 18°C Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı TRABZON °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Malatya çevreleri ile zamanla bölgenin batısının sağanak yağışlı, yarın(Cumartesi) sabah saatlerinde Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 14°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı VAN °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın( Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerden başlayarak zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren güney kesimlerde daha yoğun olmak üzere bölge genelinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 16°C Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı SİİRT °C, 17°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 18°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı