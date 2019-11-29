Safiye Soyman'dan servet değerinde hediye!
Safiye Soyman yakın arkadaşı Banu Zorlu'ya doğum günü için 10 bin dolarlık saat hediye verdi.
Banu Zorlu'nun doğum günü önceki gün Kuruçuşme Sortie’de parti ile kutladı.
Safiye Soyman partiye tek başına geldi. Sanatçıya, "Ne hediye aldınız?” diye sorulunca dondu kaldı.
“Ben doğum günü olduğunu bilmiyordum, bu yüzden eli boş geldim” diye konuştu.
Sonra kolundaki 10 bin dolar (57 bin 500 TL) değerindeki Rolex marka saatini çıkarıp Banu Zorlu’ya hediye etti.
Safiye Soyman, “Saatim Banu’ya feda olsun. O her şeyin en iyisine layık. Doğum gününü bilmediğim için bana ceza olsun” diye konuştu.