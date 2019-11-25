Sadettin Saran gönlünü Defne Samyeli'ne kaptırdı!

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının sunucusu Eylem İpek Şafak, magazin dünyasını sarsacak iddiada bulundu.
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Şafak'ın iddiasına göre çapkın iş insanı Sadettin Saran, Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne Samyeli'nin peşine düştü.
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Saran'ın ünlü komedyen Cem Yılmaz ile olan 1.5 yıllık ilişkisini bitiren Defne Samyeli'yle ünlü komedyenle beraber olmadan önce tanışmak istediğini ancak Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başladıktan sonra bu isteğinden vazgeçtiğini belirtti.
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Sunucu Şafak, Saran'ın Defne Samyeli'ye özel bir ilgi beslediğini ancak Samyeli ile aralarında herhangi bir şey yaşanmadığını dile getirdi.