Sabiha Gökçen'deki Pegasus kazasında şoke eden detay ortaya çıktı! 3 ölümcül hata
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Pegasus uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkmasıyla ilgili olayda dikkat çeken detay ortaya çıtı. Uçağın oluşan su yastığında kaymasıyla kontrolden çıktığı iddiaları kesinlik kazanmaya başlarken, kulenin Türkçe konuşması nedeniyle, ikinci pilot Endonezyalı Ferdinant Pandaag'ın yeterince yardımcı olamadığı da belirlendi.
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.
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Pegasus uçağının oluşan su yastığında kaymasıyla kontrolden çıktığı iddiaları kesinlik kazanmaya başladı.
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Kulenin Türkçe konuşması nedeniyle, ikinci pilot Endonezyalı Ferdinant Pandaag'ın yeterince yardımcı olamadığı da belirlendi.
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Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, bugünkü yazısında kazaya yol açan 3 sebebe dikkat çekti.
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 30 metrelik çukura savrulan Pegasus uçağının oluşan su yastığında (Aqua planing-Hydro Planing) kaymasıyla savrulup kontrolden çıktığı iddiaları kesinlik kazanmaya başladı.
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Pistin F çıkışını geçtikten sonra kaptan pilotun uçağın motor fren sistemi olan Reverse'i kapattığı ve flapları topladığı ama daha sonra uçağını durduramadığı anlaşıldı.
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Pist üzerinde iniş takım lastikleri ile zemin arasında oluşan suyun teması engellediği ve savrulmanın meydana geldiği iddiaları güçlendi.
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Bu arada uzmanları lastikleri kaplamaları, yıpranma dereceleri ve içinde bulunan Nitrojen dolumu ile ilgili kayıtları da inceliyorlar.
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Kulenin Türkçe konuşması nedeniyle bütün konuşmaları Kaptan Pilot Mahmut Arslan'ın yaptığı, ikinci pilot Endonezyalı Ferdinant Pandaag'ın anlamadığı için sisteme yeterince yardımcı olmadığı da belirlendi. İngilizce konuşulması gerekirken Türkçe konuşulmasının yarattığı sorunların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Hava Trafik kontrolörlerinin bağlı olduğu DHMİ'nin gündeme getirip gözden geçirmesi gerekecek.
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Özellikle son yıllarda hemen tüm Türk Hava Yolu şirketlerinde çok sayıda yabancı pilot bulunuyor. Üstelik havacılığın ana dilinin de İngilizce olduğu biliniyor.
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İlk araştırmalar da uçağın pist içinde hızının limitler içinde olduğu ancak yumuşak inişle piste geç oturduğu bilgileri de sızdı.
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Uçağın otomatik anons sisteminden yolcuların telefonlarını açabilecekleri duyurulurken bazı yolcuların hızla kemerlerini çözdükleri de tanık ifadelerinden öğrenildi.
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Kaptan pilotun kaza sırasında omurgasında ve kaburgasında kırıklar olduğu belirlendi. Hala hastane de tedavi olan kaptan pilotun yüzüstü yatamadığı için omurgasına müdahale de doktorlar zorlanıyor, 2. pilotunda omurgasında zedelenmeler olduğu ve kırık görüldüğü, tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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Kaptan pilotun zorlanarak verdiği ifadeleri henüz ortaya çıkmadı. Ancak inişten dört buçuk dakika önce uçağa yıldırım isabet ettiği kaptanın da bir an önce inerek uçakta hasar olup olmadığını görmek istediği, bu durumunda onu inişe zorlayan bir neden olduğu söylentileri yoğunlaştı.
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Öte yandan Pegasus havayolları kazada yaralanan yolcuları için tazminat ödemeye başladı.
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Bu ödemelerin belirlenen hukuki sorumluluklar içinde 25-50 bin dolar arasında değiştiği biliniyor.
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Hayatını kaybeden yolcuların yakınlarına ödenecek tazminatlar için ise bu konuda çalışma yapan bir kuruluş tarafından hukuki bir zeminde saptanacak.
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Uçağın bir leasing şirketinden kiralandığı ve kaza sonucu ödenecek tazminat konusunda o şirketin çalışma yaptığı bildirildi. Kaza- kırım raporunun ne zaman hazır olacağı ise bilinmiyor.
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Bu arada uçağın kokpitte konuşmaları kaydeden kokpit sesi kayıt sistemi (CVD) ve uçuş datalarını kapsayan (FDR) diye adlanan karakutularının çözümü de tamamlandı. Uçakta her hangi bir arıza olmadığı bilinenler arasında.