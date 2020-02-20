Sabiha Gökçen'deki Pegasus kazasında şoke eden detay ortaya çıktı! 3 ölümcül hata

Kaptan pilotun zorlanarak verdiği ifadeleri henüz ortaya çıkmadı. Ancak inişten dört buçuk dakika önce uçağa yıldırım isabet ettiği kaptanın da bir an önce inerek uçakta hasar olup olmadığını görmek istediği, bu durumunda onu inişe zorlayan bir neden olduğu söylentileri yoğunlaştı.