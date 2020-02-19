"Sabaha kadar burdayız"la fenomen olan Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin patent peşine düştü
Herkes onu 'Sabah kadar burdayız' sözüyle tanıdı. Sivasspor taraftarı simitçi Ahmet Yaşin'in videosu sosyal medyada yayılınca, kısa sürede fenomen oldu çıktı. Ahmet Yaşin daha sonra Sivasspor antrenmanına katıldı, ardından da dişleri yapıldı. Yaşin şimdi de 'Sabaha kadar buradayız' sözünün patentini alacağını söyledi.
SİVAS'ta, yöresel şiveyle söylediği 'Sabaha kadar buradayız' sözü ile fenomen olan, Sivasspor taraftarı, simitçi Ahmet Yaşin (40), dişlerine kavuştu. Eskiden yemek yemekte güçlük çektiğini belirten Yaşin, "Dişlerim eskisinden daha güzel oldu. Çok zorluk çekiyordum, şimdi rahatım" dedi. Yaşin, 'Sabaha kadar buradayız' sözünün patentini alacağını söyledi.
Beşiktaş galibiyetini kutlarken, videoya yansıyan, yöresel şiveyle söylediği 'Sabaha kadar buradayız' sözü ile sosyal medyada gündem olan, Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin'in dişleri yapıldı. Sivaslı iş insanı Erdoğan Bozatlı tarafından Suşehri ilçesindeki özel klinikte dişleri yaptırılan simitçi Yaşin'in mutlu olduğu görüldü.