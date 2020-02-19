"Sabaha kadar burdayız"la fenomen olan Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin patent peşine düştü

Herkes onu 'Sabah kadar burdayız' sözüyle tanıdı. Sivasspor taraftarı simitçi Ahmet Yaşin'in videosu sosyal medyada yayılınca, kısa sürede fenomen oldu çıktı. Ahmet Yaşin daha sonra Sivasspor antrenmanına katıldı, ardından da dişleri yapıldı. Yaşin şimdi de 'Sabaha kadar buradayız' sözünün patentini alacağını söyledi.