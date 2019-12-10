Saadettin Saran - Emina Jahovic ilişkisi neden bitti?
Saadettin Saran ile olan ilişkisini bitiren Emina Jahovic ayrılıkları üzerine çıkan haberlere açıklama yaptı.
7 aylık ilişkilerini sonlandıran Saddettin Saran ve Emina Jahovic ilişkilerine bir şans daha tanımış ancak çift yollarını yeniden ayırmıştı.
Bu esnada Sadettin Saran’ın, Cem Yılmaz’la ilişkisini noktalayan Defne Samyeli ile yakınlaştığı söylentileri bulunuyor. Ayrılık nedeni olarak Defne Samyeli gösteriliyordu.
Sessizliğini bozan Emina Jahovic, “Ayrıldığımız doğru. Ama bunun Defne Samyeli ile ilgisi yok. Bir süre yalnız kalmak istiyorum.” dedi.