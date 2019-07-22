S-400 arması ne anlatıyor?

TSK İÇİN 300'ÜN ÜZERİNDE ARMA YAPTI



Bir aylık bir çalışmanın ürünü olan ve Ömer Erkmen tarafından hazırlanan armanın detaylarını ise bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için 300'ün üzerinde arma tasarlayan Erkmen, HABERTÜRK'e anlattı. İşte, S-400 armasının ayrıntıları ile verdiği mesajlar...