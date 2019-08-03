Rusya'da protesto gösterilerine katılan 134 kişi askere alındı

Moskova'da bağımsız adayların kayıtlarının iptal edilmesi nedeniyle Şehir Meclisi seçimlerine katılamamasına protesto eden göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşanmış, geçtiğimiz hafta sonuna kadar süren çatışmalar sırasında yaklaşık bin 500 kişi gözaltına alınmıştı.