Rusya, Türkçe paylaşımla mesaj vermek istedi, baltayı taşa vurdu!

Türkiye rejim güçlerini gözlem noktalarının ötesine atmak için operasyonlarına devam ederken, Rusya-ABD hattında da karşılıklı atışma başladı. ABD'den gelen "Saldırıda askerlerini kaybeden NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasına Rusya Büyükelçiliği, AA'nın Washington yönetiminin YPG'ye yaptığı silah yardımlarına ilişkin grafiğini paylaşıp 'Takdiri size bırakıyoruz' dedi. Cevap ise arşivlerden geldi.