Gecekondu mahallelerinin kahramanı yine ortaya çıktı

İsmini vermek istemeyen mahalleli ise "Biz Robin Hood’u daha önce haberlerde ve sosyal medyada görüyorduk. Bu devirde insanlara yardım etmesi, garibanları düşünmesi bizi mutlu ediyordu. Şimdi bize gelerek bizi de insan yerine koyup yardım etmesi mutlu etti. Benim de hayalim buydu. Ben olamadım ama biri çıktı onu yapıyor. Bizi de buldu yardım elini uzattı. Allah razı olsun" diye konuştu.