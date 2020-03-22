Rihanna'dan 5 milyon dolarlık koronavirüs bağışı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Salgının tedavi araştırmaları ise hızla sürüyor.
2 / 10
Vanessa Hudgens, Justin Timberlike ve Lady Gaga'nın ardından dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna da koronavirüsle mücadeleye destek oldu.
3 / 10
Barbadoslu şarkıcı, küresel çapta koronavirüsle mücadele eden, acil durum hazırlık ve müdahale programlarını finanse eden Clara Lionel Derneği'ne 5 milyon dolar bağışladı
4 / 10
Rihanna'nın bağışının yerel gıda bankalarını desteklemek, ön hatlarda doktorlar ve hemşireler için tıbbi ekipman satın almak ve Haiti ve Malavi gibi fakir ülkelerde test sağlamak için kullanılacağı öğrenildi
5 / 10
Dernek Başkanı Justine Lucas ise konuyla ilgili, "Bu sarsıcı salgında yetersiz hizmet alan ve dışlanmış toplulukları korumaktan daha önemli ve daha acil bir şey yok" şeklinde konuştu.