Her satırı korkunç! Uyuşturucu içirdi pencereden attı...

Gözaltına alınan şüpheli Serdar Taş, "Ebru ile birkaç gün önce tanıştık. Alkol almak için günlük olarak kiraladığımız eve geldik. Ben banyodan çıktığımda Ebru camdan kendisini geriye doğru sarkıtıyordu. Birden kendisini geriye doğru bıraktı. Hemen aşağıya koştum. Güvenlik görevlileri de geldi. Korkup kaçtım" diye kendisini savundu. Şüpheli Taş, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.