Recep İvedik 6'nın gişe rakamları...

Cuma günü vizyona giren Recep İvedik 6'nın üç günlük gişe rakamları açıklandı. Açıklanan gişe rakamlarına göre Şahan Gökbakar Recep İvedik serisi ile 640 bin seyirci kaybetti.
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Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar cuma günü vizyona giren filmi Recep İvedik 6'nın gişe rakamlarını açıkladı.
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Sosyal medyadan izlenme oranlarını açıkalayan Gökbakar; ‘3 günde 1 milyon seyirci ile yine muhteşem bir açılış yaptık... Şubatlardan sonra kasım ayına da damgamızı vurduk ve tüm zamanların en iyi kasım açılışını yaptık.
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Bir serinin 6’ncısını yapıp 13 yıl boyunca hala bu sevgiyi ve ilgiyi koruyabilmek herkese kolay kolay nasip olmaz! Bizi yine gururlara layık gördünüz... Her defasında yine ve yeniden sizleri güldürmeye devam edeceğiz... Hepinizi çok seviyorum.’ mesajını yayınladı.
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Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı ise Recep İvedik'in bir önceki filminin 1.646.846 kişi tarafından izlendiğini söylerek yeni filmin gişe rakamında yüze 40 oranda azalma olduğunu belirtti.
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Bu verilere göre Receğ İvedik 6, önceki filmine göre 640.409 seyirci kaybederek en kötü açılışı yapmış oldu.