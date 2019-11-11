Recep İvedik 6'nın gişe rakamları...

Bir serinin 6’ncısını yapıp 13 yıl boyunca hala bu sevgiyi ve ilgiyi koruyabilmek herkese kolay kolay nasip olmaz! Bizi yine gururlara layık gördünüz... Her defasında yine ve yeniden sizleri güldürmeye devam edeceğiz... Hepinizi çok seviyorum.’ mesajını yayınladı.