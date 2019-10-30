Raftingin yeni adresi Munzur Çayı

"Bu sezon Batman, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, İstanbul, Ankara, İzmir gibi pek çok şehirlerden insanlar buraya geldi. Bunun yanı sıra yabancı turistler de buradaydı. Avusturya'dan gelen 78 yaşındaki bir kadına rafting yaptırdık. Bu sezon 6-7 bin kişiye rafting yaptırdık. Bu Munzur Çayı'nın rafting rekoru diyebiliriz. Hedefimiz bu rakamları çok çok aşmak. Türkiye'nin raftingde cazibe merkezi Antalya olarak bilinir ama hedefimiz Antalya'yı geçmek. Rafting sezonunu Rusya'dan Munzur Çayı'na rafting yapmak için gelecek iki turist kafilesiyle açacağız."