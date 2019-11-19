Rabia Naz soruşturmasında görevli polis: Yüksekten düşme ama intihar değil
130 İFADE ALINDI: Şüpheli gördüğümüz konular üzerinde üç şahıs hakkında üç ay dinleme tedbiri uyguladık, 130 kişinin ifadesini aldık. Her şahıs farklı beyanlarda bulunuyor. 33 kişinin HTS kayıtlarını istedik. ‘Çatıda kimse yoktu’ diyen Emine Cebeci’nin ifadesine bakıp, HTS’sini incelediğimizde o saatte evin içinde. Mürsel Küçükal’ın iki defa ifadesini aldık.
APORLAR, İFADE: Raporlar arasında çelişki olunca Giresun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na yazılıyor. Oradan “yüksekten düşme” diye rapor geliyor. Yetinilmiyor, 1. Adli Tıp Kurumu’na rapor yazılıyor, oradan da “yüksekten düşme” raporu geliyor. 25 kişilik üst kurulun raporunda da yüksekten düşme olduğu söyleniyor. Veriler, raporlar ve Mürsel’in tanık ifadesi göz önüne alındığında, yüksekten düşme kanaati hasıl oluyor.
Yüksekten düşme kanaati sonrası intihar mı etti, kazayla mı düştü, bunu da araştırdık. Biz intihar ya da diğer konuda yorumda bulunmadık raporda. Şahsen söyleyelim, intiharla ilgili benim hiçbir düşüncem olmadı. Düştü iddialarıyla ilgili uygulama yapıldı, çuval atıldı verandaya. O raporda fizik uzmanımız, “Daha geri gidip atlayabilir” yorumunu yapıyor. Çantayı üç kişi buluyor. Çantanın yerinin ilk bulanlar tarafından değiştirilmiş olabileceği kanaati var.