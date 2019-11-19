Rabia Naz soruşturmasında görevli polis: Yüksekten düşme ama intihar değil

Yüksekten düşme kanaati sonrası intihar mı etti, kazayla mı düştü, bunu da araştırdık. Biz intihar ya da diğer konuda yorumda bulunmadık raporda. Şahsen söyleyelim, intiharla ilgili benim hiçbir düşüncem olmadı. Düştü iddialarıyla ilgili uygulama yapıldı, çuval atıldı verandaya. O raporda fizik uzmanımız, “Daha geri gidip atlayabilir” yorumunu yapıyor. Çantayı üç kişi buluyor. Çantanın yerinin ilk bulanlar tarafından değiştirilmiş olabileceği kanaati var.