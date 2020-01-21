Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şok iddia! Ayrılmaları için tehdit edildiler

İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle'ın geçtiğimiz haftalarda Kraliyet Ailesi üyeliğinden çekildiklerini duyurmaları etkilerini sürdürürken şok eden bir iddia ortaya atıldı. Kraliyetten ismi açıklanmayan bir kaynak, Harry ve Meghan'ın unvanlarını kullanarak milyar dolarlar kazanabilecekleri ihtimaline karşın, kraliyet ailesi tarafından unvanlarından vazgeçmeleri için tehdit edildiğini söyledi.