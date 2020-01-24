"Platin Dergisi Çevik Yönetimi" yorumlayanları bir araya getirdi

Gecede Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, “Çevik yönetim temalı ocak sayımız tam bir kitapçık, kaynak niteliğini taşıyor. Okuyucularımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Yorumlarıyla dergimizi güçlendiren sizlere, bu gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim.” dedi.