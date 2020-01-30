PKK'ya bir darbe daha geliyor: 'Kapan-5 Gabar Operasyonu'nun başlatıldı

Sırnak Gabar Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, “KAPAN-5 GABAR OPERASYONU” başlatılmıştır.