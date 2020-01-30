PKK'ya bir darbe daha geliyor: 'Kapan-5 Gabar Operasyonu'nun başlatıldı
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Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuracak olan "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.
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Sırnak Gabar Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, “KAPAN-5 GABAR OPERASYONU” başlatılmıştır.
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Bahse konu operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (780) personel [(51) operasyonel tim] görev almaktadır.
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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KAPAN Operasyonları, vatandaşların yoğun desteğiyle kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.