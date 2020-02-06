Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından dehşet veren kareler
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Feci kazada 3 kişi yaşamını yitirirken facianın büyüklüğü de gün ağarınca ortaya çıktı.
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Son dakika haberi... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının gündüz çekilmiş fotoğrafları kazanın boyutunu göz önüne serdi. Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı saat dün 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştı.
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan yaralananların tamamı çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.
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Havalimanı uçuş seferlerine tekrar açılırken, düşen uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. Uçak enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.
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Havalimanı uçuş seferlerine tekrar açılırken, düşen uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. Uçak enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.
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Bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda yaralanan yolcular ve mürettebat gece boyu hastanelere sevk edilirken, ekiplerin uçak enkaz bölgesinde çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor.
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Uçak enkazının çevresinde şerit çekilerek enkaz ablukaya alındı. Güvenlik güçlerinin sabahın erken saatlerinde de enkaz bölgesinde güvenlik nöbeti devam etti.
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SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA ENKAZ GÖRÜNTÜLENDİ
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KAZANIN GÜNDÜZ FOTOĞRAFLARI
Kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Gündüz çekilen kareler basına servis edildi.
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SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.
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YÜZDE YÜZ HATA VAR!
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus Havayollarına aiti uçağa ilişkin değerlendirmesinde hem aldığı kuyruk rüzgarı bilgisine rağmen iniş yapan pilotun hem de bu bilgiyi aktarmasına rağmen inişe izin veren kulenin yüzde yüz hatalı olduğu iddia ediliyor.
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UÇAK ÜÇE BÖLÜNMÜŞ
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. İzmir-İstanbul seferini yaptığı öğrenilen uçakla ilgili gelen görüntülerde uçağın üç parçaya bölündüğü görüldü.
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BAKAN TURHAN KAZANIN NEDENİNİ AÇIKLADI
Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kazanın nedenini şöyle açıkladı:
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Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu.