Pistten çıkan Pegasus uçağının radar görüntüleri ortaya çıktı
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Pegasus Havayolları'na İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. 3 kişi hayatını kaybettiği olayın ardından uçağın radar görüntüleri ortaya çıktı.
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İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından, uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.
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İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirdikten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında kayarak pistten çıkarak toprak zemine çıkan uçakla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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Öte yandan uçağın İzmir-İstanbul seferine ilişkin radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.
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Görüntülerde, 17.23'te İzmir'den havalanan uçağın 56 dakikalık uçuş süresinin ardından saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na teker koyduğu görülüyor.
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Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.
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UÇAK 3'E BÖLÜNDÜ
Uçağın içinde 177 yolcu olduğu bildirildi. Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı ancak yaralıların bulunduğu öğrenildi.
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BAKAN KOCA: ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da gerçekleşen kazayla ilgili, "İstanbul'da ise toplam hastanelerimize başvuran sayısı 179 oldu. Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayısı 3 kişi. 179 hastamızın genel durumları iyi." dedi.
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PEGASUS'TAN AÇIKLAMA
Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle can kaybı bulunmadığını, yaralı yolcuların hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Pegasus Hava Yolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada,
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"İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.
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UÇUŞLAR TEKRAR BAŞLADI
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.
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Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, yolcuların uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında ilgili hava yollarından bilgi alabileceği belirtilmişti.