Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı: Denerken mürekkep belki yüzden fazla taştı, tekrar yaptım

Tekin, bu sanatın icrasında tilki bıyığı ve arı iğnesinin de kullanıldığını anlatarak, "Bu çalışmayı gelincik kılından bir fırçayla yaptım. Mürekkebin de normal bir hat sanatında olduğu gibi belli bir kıvamı yok. Çünkü çok mikro objelerin üzerine yazıyoruz." dedi.