'Perili Köşk' havadan görüntülendi! Yeni sahibini arıyor!
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Kadıköy'de bulunan 'Küçük Dolmabahçe', 'Saray Yavrusu' ve 'Perili Köşk' gibi adlarla da anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı bankaların icra takibi sonucu satılacak.
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Kadıköy'de bulunan 'Küçük Dolmabahçe', 'Saray Yavrusu' ve 'Perili Köşk' gibi adlarla da anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı bankaların icra takibi sonucu satılacak.
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Edinilen bilgiye göre mülk sahibi hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle satışa çıkarılan Caddebostan'daki tarihi Ragıp Paşa Köşkü'ne ilişkin, İstanbul Anadolu Adliyesi'nin 5. ve 10. İcra Müdürlükleri'nin kıymet takdir çalışmaları sürüyor
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da köşke değerli konut vergisi kapsamında 234 milyon lira değer biçti. Tarihi köşk havadan da fotoğraflandı.
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TARİHİ KÖŞK 114 YAŞINDA
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Caddebostan Cemil Topuzlu Caddesi'nde yer alan köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.
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Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen 27 dönüm bahçe içerisindeki Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanları, eritilerek elde edilen altın varaklarla süslü.
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40 bin altına mal olduğu kayıtlarda yazılı olan köşkün deniz tarafında ise bir kule bulunuyor.
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Köşkün kara tarafına açılan çift kanatlı, büyük oymalı demir kapısının karşısında iki bina var.
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1920 yılında Ragıp Paşa'nın bu köşkte vefat etmesinden sonra köşk, farklı kişilerin mülkiyetine geçti.
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Yıllardır bakımsız bırakıldığı için eski zarafetinin kalmadığı görülen tarihi Ragıp Paşa Köşkü, yeni alıcısıyla eski ihtişamlı günlerine kavuşmayı bekliyor.